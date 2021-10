Anadiense eleita presidente do Conselho Internacional de Educação para os Media

A anadiense Maria José Loureiro, investigadora do Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF) da Universidade de Aveiro, foi eleita, por unanimidade, presidente do ICEM (International Council For Educational Media – Conselho Internacional de Educação para os Media).

A eleição será divulgada oficialmente na assembleia geral deste Conselho que decorrerá na “ICEM Seminar Week” a decorrer online de 18 a 23 de outubro, em Santarém.

Maria José Loureiro desempenha funções como professora em mobilidade no Centro de Competência TIC da Universidade de Aveiro, uma entidade pertencente à Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas da Direção Geral de Educação e é membro daquele Conselho Internacional desde 2007, embora tenha tomado contacto com o Conselho há 15 anos. De salientar que, por mais do que uma vez, desempenhou funções como membro do Comité Executivo, cargo que ocupou por vários anos, tendo tomado posse para tal, pela primeira vez, em 2010, na Assembleia Municipal do ICEM que decorreu durante a conferência de Eskisehir, Turquia.

De salientar que, na mesma ocasião, foram eleitos os demais membros do “Border”, havendo a realçar a eleição de outra investigadora do CIDTFF, Ana Cristina Castro Loureiro, como “Marketing and Communications Chair”. Os restantes membros são provenientes de países como a Alemanha, Áustria, Estónia, Chipre, Colômbia, Coreia do Sul e Estados Unidos, contando este Conselho Internacional, criado em 1950, com membros de cerca de 30 países.