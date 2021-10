Apreensão de três armas e munições por violência doméstica em Cantanhede

Apreensão aconteceu no âmbito de um processo de investigação pelo crime de violência doméstica.

A GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), apreendeu três armas e cerca de 800 munições, no concelho de Cantanhede, no passado dia 30 de novembro.

No âmbito de um processo de investigação pelo crime de violência doméstica, as autoridades apuraram que a vítima, uma mulher de 42 anos, durante os últimos 11 anos de relação conjugal, terá sofrido maus tratos físicos e verbais por parte do seu companheiro, um homem de 57 anos, que exercia pressão psicológica, através da verbalização de insultos e ameaças de morte, conta a GNR.

No seguimento da investigação, foi apurado que o suspeito era possuidor de armas de fogo, pelo que, no âmbito das medidas de proteção e apoio à vítima, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, que culminou na apreensão de uma espingarda de caça, calibre 12; Uma arma de ar comprimido, calibre 4,5 mm; Um aerossol de defesa; 762 cartuchos de vários calibres; Cinco caixas contendo chumbos/projéteis calibre 4,5mm; Três caixas contendo fulminantes; 20 munições calibre 8mm.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Cantanhede. A operação contou com o reforços dos militares do Posto Territorial de Cantanhede.