Dois dias intensos de dança garantidos na 4.ª edição do “RF Vagos Open”

O Pavilhão Municipal Dr. João Rocha, em Vagos, recebe, no próximo fim de semana (16 e 17 de outubro), a 4.ª edição do “RF Vagos Open”.

Este evento, organizado pela escola de dança Ritmo das Formas, em parceria com a Câmara Municipal de Vagos, volta a receber atletas, júris, treinadores, público nacional e público de toda a parte do mundo, para participar e acompanhar esta grande competição desportiva.

A essência do “RF Vagos Open” assenta na promoção e divulgação da Dança Desportiva e visa incentivar os atletas à participação em provas de cariz nacional e internacional.

Assim, nos dias 16 e 17 de outubro, estarão em Vagos cerca de 800 atletas, de diversas idades, de países como Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Suíça, Bélgica, Ucrânia, Lituânia, Roménia, EUA, Azerbaijão, Austrália, Malta, Polónia, Áustria, Noruega e Grécia, entre outros.

Estão garantidos dois dias intensos de dança, de música e glamour, com muito ritmo e muita cor.

Para mais informações e aquisição de bilhetes deve consultar o site oficial do evento. Os bilhetes podem, ainda, ser adquiridos no próprio local do evento.