Feira da Idade Maior acontece em novembro em Oliveira do Bairro

Iniciativa vai decorrer no Espaço Inovação e conta com várias atividades dirigidas aos seniores.

O Município de Oliveira do Bairro vai promover a primeira edição da Feira da Idade Maior, nos dias 6 e 7 de novembro, com as temáticas da saúde, mobilidade, segurança e bem-estar da população sénior.

A programação da iniciativa é diversificada, com várias atividades pensadas para os seniores, desde palestras sobre temas relevantes nesta fase da vida, rastreios de saúde, atividades físicas e de bem-estar, entrega de amostras de produtos de apoio e momentos musicais.

A iniciativa, que vai decorrer no Espaço Inovação, em Vila Verde – Oliveira do Bairro, é promovida em parceria com o projeto “Oliveira do Bairro +Coesão” – Contratos Locais de Desenvolvimento Social – 4G (CLDS-4G), tendo como públicos-alvo, para além da população sénior, as famílias e os profissionais da área.

O programa da iniciativa conta com várias atividades dirigidas aos seniores, designadamente rastreios no âmbito da saúde, atividades físicas, de estimulação cognitiva, lúdicas e assistidas por animais, e a possibilidade de arranjarem as unhas e/ou o cabelo, ou ainda de usufruírem de massagens no espaço de beleza e bem-estar, para além de várias palestras sobre saúde e segurança e momentos musicais.

O pavilhão do Espaço Inovação vai contar com vários espaços distintos, consoante as atividades e objetivos, entre os quais uma área para alimentação, um palco, auditório e uma zona para atividades físicas, para além de stands das várias entidades que vão marcar presença. De âmbito regional e nacional, destaca-se a presença da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Cruz Vermelha Portuguesa, Guarda Nacional Republicana, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e Instituto Português de Naturologia, entre outras.

Recorde-se que será na Feira da Idade Maior que o Município de Oliveira do Bairro entregará, aos seniores do Concelho que se inscreveram na iniciativa “65 em Festa”, um kit que inclui um vale de compras no valor de 10 euros, para utilização nos estabelecimentos comerciais aderentes do concelho, um saco de compras reutilizável, um guarda-chuva e o jogo de cartas “Descobrir o concelho de Oliveira do Bairro”.

A vereadora da Idade Maior, Lília Ana Águas, descreve esta feira como “um espaço de partilha e de reconhecimento, que pretende ajudar e informar os nossos seniores, bem como as suas famílias, de todas as soluções e respostas que existem para melhorar o seu bem-estar, contribuindo para um envelhecimento ativo e pleno de dignidade, e também para lhes agradecer, com o nosso trabalho, atenção e carinho, por tudo o que fizeram, e em muitos casos, continuam a fazer, pelos seus filhos e netos e, em última análise, pelo muito que contribuíram para o desenvolvimento do nosso Concelho”. Ainda sobre a feira, Lília Ana Águas faz questão de deixar um agradecimento “às cerca de meia centena de entidades que vão marcar presença e dinamizar os vários espaços e atividades, contribuindo para que os nossos seniores possam beneficiar dos seus serviços, produtos e conhecimento”.