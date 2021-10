Grestel promove 1.ª Semana da Saúde Mental com iniciativas para os colaboradores

No âmbito da celebração do Dia Mundial da Saúde Mental, no próximo dia 10 de outubro, a Grestel irá promover, pela primeira vez, uma semana inteira dedicada à promoção do bem-estar e da saúde mental junto dos seus colaboradores.

A Grestel vê neste momento a oportunidade perfeita para sensibilizar os colaboradores para a importância do seu bem-estar mental, através de um conjunto de iniciativas que têm em comum a promoção de comportamentos determinantes para a sua saúde mental e bem-estar, dentro e fora do contexto laboral.

Do plano de atividades destacam-se a visita da Associação “Mais Feliz” (terapia do riso), no dia 11 de outubro, aulas diárias e ao ar livre de Zumba, workshops e serviços de estética.

A semana culmina no sábado, dia 16 de outubro, com dois espetáculos no auditório do Parque de Exposições de Aveiro – um primeiro momento lúdico protagonizado pelo animador social Ângelo Valente, que irá apresentar o seu projeto “Never2Late”, seguido de um momento musical com a artista Verónica Matias.

A preocupação com o bem-estar e a saúde mental em contexto laboral junto dos seus colaboradores encontra-se no ADN da Grestel através de um compromisso permanente com a Saúde e a Segurança no Trabalho.

São exemplos desse compromisso, a disponibilização de consultas de Medicina Curativa, Enfermagem e Fisioterapia, a promoção de Ginástica Laboral diária, transversal a toda a organização e a oferta regular de aulas de ginásio.

A empresa faz também distribuição diária e gratuita de fruta da época a todos os colaboradores e tem protocolos com diversas entidades da área da saúde e bem-estar (nutrição, ótica e visão, agências de viagens), entre outras iniciativas.