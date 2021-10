Grupel já está a pagar aos colaboradores o aumento salarial previsto para 2022

A empresa Grupel, com sede em Vagos, antecipou os aumentos salariais previstos para o ano de 2022, concedendo-os já desde 1 de setembro do corrente ano.

Desta forma, a empresa diz querer prosseguir a sua política de cuidado e valorização dos seus colaboradores, fixando a remuneração mínima da empresa acima do salário mínimo nacional, nos 750 euros brutos, a par da atribuição mensal de um prémio de assiduidade.

Numa altura em que se perspetiva uma retoma progressiva da economia e um ritmo crescente do volume de exportações, a empresa de Vagos decidiu antecipar os aumentos salariais previstos para o ano de 2022.

“À semelhança de muitas outras empresas e organizações, a Grupel enfrentou novos desafios com a situação pandémica da Covid-19, mantendo, no entanto, a sua trajetória de crescimento, graças ao esforço e empenho dos que nela trabalham”, justifica a empresa.

“Pese embora os bons resultados, a empresa reconhece a vulnerabilidade da situação que o país e o mundo atravessam e, por isso, decidiu premiar aqueles que se dedicam diariamente ao seu sucesso”, continua a mesma fonte.

“Só com colaboradores satisfeitos e comprometidos é possível garantir produtos e serviços diferenciados, e continuar a crescer, criando proximidade com clientes e mercados de todo o mundo. O cuidado com os colaboradores da Grupel é uma aposta constante da empresa, que, além do aumento salarial, promove continuamente o crescimento e a valorização pessoal e profissional de todos, proporcionando formação, progressão na carreira e um bom ambiente de trabalho”, conclui a Grupel.

A Grupel, que iniciou a sua atividade em 1976, produz e comercializa geradores de energia (abertos ou insonorizados), com potências dos 3 aos 3500kVA.