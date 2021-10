Jorge Serafim é estrela no aniversário da Biblioteca de Oliveira do Bairro

No âmbito das comemorações do 21.º aniversário da sua Biblioteca Municipal, o Município de Oliveira do Bairro vai promover, nos dias 14 e 15 de outubro, três atividades gratuitas dedicadas a vários públicos e que vão contar com a presença do humorista e contador de histórias Jorge Serafim.

A primeira atividade, Sessão de Contos, vai decorrer no próximo dia 14, às 15h, na Biblioteca Municipal, e é dirigido a crianças dos três aos seis anos. No mesmo dia, às 21h30, desta vez para todas as idades, Jorge Serafim sobe ao palco do Quartel das Artes para apresentar o seu projeto “Contopias”, um serão de contos de todo o mundo, que têm na palavra a forma de reencontrar as pessoas em tudo o que as une e separa.

No dia 15, o contador de histórias alentejano apresenta a oficina de narração oral e promoção da leitura “Contar e Ler para Respirar”, a partir das 15h, na Biblioteca Municipal. Esta atividade tem como público alvo professores, pedagogos, educadores de infância, técnicos de biblioteca, mediadores e público em geral.

As atividades que vão decorrer na Biblioteca Municipal carecem de inscrição prévia até ao dia anterior, através dos contactos bmolb@cm-olb.pt ou 234 732 117.