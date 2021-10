José Alexandre é o novo treinador do SC Fermentelos

Depois de treinar o Gafanha, Calvão e Beira-Mar, o atual diretor de Marketing e Comunicação da Associação Desportiva Taboeira regressa assim ao ativo. “Foi com orgulho que recebi o convite do Fermentelos, nomeadamente do presidente Fernando Sampaio, para ser treinador da equipa sénior. Não foi a primeira vez, já é uma história que tem alguns anos, mas que desta feita, com alguma ginástica e gestão familiar e, também, do próprio clube, foi possível aceitar este compromisso”, disse o técnico de 48 anos

O Fermentelos, cumpridas que estão 8 jornadas no Campeonato SABSEG, ocupa a 9.ª posição com 7 pontos.

Relativamente ao principal objetivo, José Alexandre referiu que “ é o mesmo que foi pedido no início da época, que passa pela manutenção. Importa dizer que o trabalho efetuado pelo Tó Miguel foi de muita qualidade e, por isso, o grupo está motivado e preparado para lutar de forma exaustiva para alcançar essa meta.”