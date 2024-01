Paulo Barros é o novo treinador do Fermentelos

A direção do Sporting Clube Fermentelos escolheu Paulo Barros para substituir Rui Valente, que deixou o clube por sua iniciativa após o pedido feito aos dirigentes para contratarem novos jogadores e no qual não obteve resposta.

Foto: GD Gafanha Futebol SAD

Face ao convite que lhe foi endereçado, Paulo Barros deixou o comando técnico do Grupo Desportivo da Gafanha, Futebol SAD (deixa a equipa na 4.ª posição da Zona Sul da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Aveiro) e terá pela frente o maior desafio da sua carreira, treinar um clube que milita no Campeonato SABSEG.

O seu percurso tem incidido na formação, onde treinou o Beira-Mar, Taboeira e Anadia FC.

O Fermentelos terá de ir ao mercado para colmatar as muitas ausências que tem no plantel. Para já contratou dois jogadores, o guarda-redes João Ribeiro (ex-São Vicente Pereira) para colmatar a saída de Giulliano Cruci, que foi para o estrangeiro, e Erick (ex-Santo André).

Outras saídas e entradas

No Anadia FC Futebol SAD, depois das saídas há um mês atrás de André Santos para o Lusitano de Évora e de André Paço para o Florgrade, Marcelo Machado também deixou o plantel e assinou pela AD Marco 09 (Campeonato de Portugal), que é treinado por Nuno Pedro, que já treinou o Oliveira do Bairro, Anadia e Águeda.

O Oliveira do Bairro perdeu o seu principal goleador (8 golos no Campeonato SABSEG), Hugo Figueiredo, que se transferiu para o União 1919, mais conhecido por União de Coimbra, do Campeonato de Portugal. Na estreia, apontou o golo da sua equipa na derrota com o União de Tomar.

No Recreio de Águeda houve troca de guarda-redes. Diogo Almeida está de regresso à Sanjoanense e, para colmatar a sua saída, a direção contratou Luís Pedro (ex-Beira-Mar).

Na Juve Force, Gonçalo Cruz, por comum acordo, já não é o treinador. Para o seu lugar a direção do clube de Ponte de Vagos promoveu o treinador dos juniores, Guilherme Abreu.

João Facão (ex-Touring) entrou com o pé direito como treinador do GD Calvão, com uma vitória e um empate.

O VN Monsarros perdeu o seu principal goleador das últimas épocas. João Dias, que esta temporada já levava 7 golos, reforçou o ataque da LAAC.