Juntas estudam projeto de futuro para o Parque da Seara

A Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro quer avançar com um projeto em conjunto com a Junta de Freguesia de Oiã, para recuperação e valorização do Parque da Seara, na Silveira.

O parque, que pertence a ambas as freguesias, já foi considerado um dos parques mais aprazíveis do concelho, porém está atualmente à mercê do vandalismo e da falta de civismo de alguns, que ali despejam lixo de forma indiscriminada.

Na sequência de uma foto-denúncia publicada na última edição do JB, o presidente da Junta de Oliveira do Bairro garante que a limpeza do parque, que este semestre lhe pertence, “foi feita, em agosto de forma mais profunda, e em setembro de forma mais ligeira”, rejeitando que o lixo que se encontra junto ao ecoponto ali esteja desde junho.

Da própria fonte, muito utilizada pela população, foi retirado o edital afixado em setembro, dando nota que a água estaria imprópria para consumo. “Infelizmente, alguém o arrancou”, lamenta Simão Vela.

