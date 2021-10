‘Nocturno’ de António Canteiro tem apresentação na Pocariça

Nocturno, último romance de António Canteiro, vai ser apresentado na sede da Associação Musical da Pocariça, no próximo sábado, dia 30 de outubro, pelas 16h30. A apresentação estará a cargo de António Tavares, romancista galardoado e vencedor do Prémio Leya 2015, que vai estar na sessão acompanhado pelo autor e pela anadiense, Dina Lopes, autora da pintura a óleo Nocturno que serve de capa do romance.

Com organização do Município de Cantanhede, em colaboração com a Associação António Fragoso e a Gradiva Publicações, a iniciativa contará ainda com a projeção da obra “Nocturno” em Mi, interpretado pela Orquestra António Fragoso, e com a leitura de textos por José Castela e Cândida Ferreira, do Grupo de Teatro Bonifates, de Coimbra.

Recorde-se que o romance Nocturno, de António Canteiro, venceu o Prémio Ferreira de Castro de Ficção Narrativa de 2020, considerado pelo júri como “uma pro­posta consistente e original” que destaca ainda “o vocabulário poético, o rigor e a estrutura criativa desta obra, que apresenta uma escrita de qualidade, hábil combinatória ficcional das componentes biográfica, memorialística e ensaística interartes, com páginas verdadeiramente geniais”.

António Canteiro é o pseudónimo usado João Carlos Costa da Cruz, nasceu em S. Caeta­no, em 1964. Vive atualmente em Febres, Cantanhede.