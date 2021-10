Oiã: Homem em fuga por captura ilegal de pintassilgos constituído arguido

A GNR, através do Posto Territorial de Oliveira do Bairro, resgatou no passado dia 5 de outubro 12 pintassilgos, capturados ilegalmente, na freguesia de Oiã, informaram as autoridades.

Na sequência de uma denúncia a informar sobre a captura ilegal destas aves, os militares da GNR deslocaram-se ao local, deparando-se com um homem em fuga, tendo sido apreendido um veículo ligeiro de passageiro, 12 pintassilgos, três gaiolas em madeira, duas redes de malha fina e diverso material de apoio à atividade ilegal, tal como uma enxada e diversas estacas de metal.

O suspeito, um homem de 61 anos, foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal de Oliveira do Bairro.

As aves foram entregues no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

De referir que quem capturar espécies não cinegéticas, com recurso à utilização de meios e processos não autorizados incorre num crime contra a preservação da fauna e das espécies cinegética e é punido com pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 100 dias.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de situações de âmbito ambiental. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.