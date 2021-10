Parque da Seara (Silveira-Oiã) repleto de lixo e ao abandono

Oliveira do Bairro

O Parque da Seara, na Silveira, Oiã, que para muitos já foi o melhor espaço de lazer do concelho de Oliveira do Bairro, encontra-se atualmente cheio de lixo e ao abandono.

Uma assinante do JB, que ali se deslocou no último domingo, denuncia “a falta de limpeza, a inacessibilidade à fonte para beber um pouco de água – só de galochas! -, WC’s destruídos e, acima de tudo, a falta de civismo de pessoas que ali depositam lixo e, sem escrúpulos, o colocam no chão, lixo que está naquele local desde junho”.

