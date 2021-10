Ribau Esteves reeleito Presidente da CIRA

O presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves, foi reeleito presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) e irá exercer essa função na primeira metade do mandato, sendo depois substituído pelo presidente da Câmara Municipal da Murtosa, Joaquim Baptista. A decisão foi tomada na primeira reunião do mandato autárquico 2021/2025 do Conselho Intermunicipal da CIRA, na presença dos 11 presidentes de Câmara dos Municípios associados.

Esta mudança a meio do mandato tem como objetivo fazer-se “uma cuidada transição” com o fim da liderança de Ribau Esteves, que preside à CIRA e às suas entidades predecessoras, há 20 anos.

Para vice-presidentes, foram eleitos, o presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro, e o Presidente da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, António Loureiro.

Para além de eleger o presidente e os vice-presidentes, foi também eleito o Secretariado Executivo Intermunicipal, tendo as deliberações sido tomadas por unanimidade.

Estas decisões do Conselho Intermunicipal da CIRA assentam numa opção de continuidade do trabalho que tem vindo a ser realizado, da necessidade de manutenção da sua liderança para garantir um elevado nível de conhecimento e intensidade na gestão de um conjunto de dossiês muito importantes e complexos que se encontram numa fase crucial de desenvolvimento. São eles os projetos da zona do Baixo Vouga Lagunar, a negociação e as operações de conquista de Fundos Comunitários do PRR e do Portugal 2030, a elaboração do Plano Estratégico da Região de Aveiro “Unir@Região de Aveiro” (revisão do Plano Intermunicipal de Ordenamento “Unir@Ria”), a Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027, a criação da Central de Biomassa da Região de Aveiro, entre outros.

Foi também deliberado apresentar a proposta à Assembleia Intermunicipal da CIRA (que entretanto se constituirá), de José Eduardo Matos para Secretário Executivo Intermunicipal, na perspetiva da continuidade do trabalho que tem vindo a realizar, “em verdadeiro espírito de equipa com o Conselho Intermunicipal”.

Os 11 Presidentes reiteraram a sua determinação no processo de crescimento da CIRA e o seu compromisso de trabalho para mais e melhor desenvolvimento da Região de Aveiro, num trabalho de equipa com todas as entidades públicas e privadas e sempre em proximidade com a população.