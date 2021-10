Vagos Metal Fest anuncia cabeças de cartaz para 2022

O Vagos Metal Fest está de volta à Quinta do Ega de 28 a 30 de julho de 2022, após dois anos de interrupção devido à pandemia de Covid-19, e vai, uma vez mais, receber alguns dos maiores nomes do mundo do metal. O evento irá contar também com novas bandas internacionais e nacionais.

Dimmu Borgir, Testament, Emperor, Trollfest, Exodus e My Dying Bride encabeçam o cartaz do famoso festival português e, de acordo com a organização, mostram-se ansiosos por atuar para a entusiasmada audiência do Vagos Metal Fest.

O cartaz ainda não está completo mas a produtora Amazing Events promete, desde já, uma experiência melhorada, com atividades adicionais e melhores condições.

Este festival metal é organizado pela Amazing Events, com o apoio da Câmara Municipal de Vagos.