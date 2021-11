1º Festival Internacional de Vozes Iguais acontece em Anadia

Festival inédito na regiãoacontece no próximo sábado no Cine Teatro de Anadia.

No próximo sábado, dia 6, vai realizar-se no Cine Teatro de Anadia, pelas 17h, o 1º Festival Internacional de Vozes Iguais , organizado pelo Coral Stella Maris, de Anadia.

Neste reinício das atividades culturais, o Coral anadiense vai proporcionar à região este momento cultural.

Trata-se de um festival inédito na região, pela particularidade de ser apenas com coros de vozes iguais – só vozes masculinas ou só vozes femininas.

A iniciativa contará com a presença do Coral Stella Maris (Coral feminino e organizador), Antigos Orfeonistas de Coimbra (masculino), Ninfas do Lis (Coral feminino de Leiria) e Asociación Musical RC (Coral Feminino da cidade de Salamanca)

O festival contará com um repertório diversificado, apresentando por diversos registos musicais, desde o fado, ao gospel, até á música espanhola.

Será o primeiro evento coral em Anadia e a primeira apresentação pública do novo maestro do Coral Stella Maris, Paulo Bernardino.

Os bilhetes encontram-se à venda e disponíveis para aquisição, através de mensagem/pedido na página de facebook do Coral Stella Maris, aqui.