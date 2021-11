400 ninhos de vespa asiática eliminados no concelho de Anadia

Este ano, a eliminação de ninhos ultrapassou os números de 2020. Comparativamente com o período homólogo do ano anterior, foram desativados mais 100 ninhos.

Até ao final do passado mês de outubro, a equipa especializada da Câmara Municipal de Anadia eliminou 392 ninhos de Vespa Velutina, vulgarmente conhecida por Vespa Asiática, em vários locais do concelho. Comparativamente com o período homólogo do ano anterior, houve a desativação de mais cerca de 100 ninhos (287 em 2020), revela a autarquia em nota e imprensa.

Recorde-se que foi, em 2016, que começaram a ser detetados os primeiros ninhos de Vespa Asiática no Município. Desde essa altura, até ao presente momento, foram eliminados mais de um milhar de ninhos pelos serviços municipais.

No concelho de Anadia, a inativação de ninhos de vespa asiática é feita exclusivamente por uma equipa especializada da Câmara Municipal. Após a intervenção de cada ninho é colocada uma fita para sinalização da ocorrência.

Recorde-se que os avistamentos de ninhos de vespa asiática devem ser reportados aos serviços municipais, através do 231 510 730, em dias úteis e durante o horário de funcionamento da Câmara Municipal. Fora deste horário, deverão ser comunicados aos Bombeiros Voluntários de Anadia, à GNR ou às Juntas de Freguesia, ou em alternativa, no portal StopVespa do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

A população não deve mexer nos ninhos e, de forma alguma, tentar inativá-los por meios próprios.