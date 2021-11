Anadia: Prémio Rodrigues Lapa distingue melhores alunos do concelho

Município de Anadia vai distinguir um total de 36 alunos, dos vários estabelecimentos de ensino do município que, no último ano letivo e nos diversos níveis de ensino, obtiveram as melhores notas.

A 26.ª edição do “Prémio Escolar Professor Doutor Rodrigues Lapa” 2020/2021, que premeia os melhores alunos nos diversos níveis de ensino, está agendada para o próximo dia 15 de dezembro, no Cineteatro Anadia.

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, na sua reunião extraordinária, no passado dia 4 de novembro, os princípios orientadores da presente edição deste concurso escolar.

O Prémio Escolar Professor Doutor Rodrigues Lapa foi criado, em 1996, pela Comissão das Comemorações do Centenário do Nascimento do Professor Doutor Manuel Rodrigues Lapa, com o duplo objetivo de homenagear o filólogo anadiense e de distinguir os alunos das escolas de Anadia com melhor aproveitamento escolar no final do 2.º e do 3.º ciclos do ensino básico, do ensino secundário e do ensino profissional.

Até ao ano de 2011/2012, o Prémio era atribuído ao melhor aluno de cada um dos níveis de ensino, havendo, assim, um premiado por nível de ensino e sendo os restantes candidatos ao prémio galardoados com menções honrosas. No entanto, o Município entendeu dever compensar a excelência do trabalho e dedicação de mais alunos, assim como reconhecer que as variáveis subjacentes aos processos de ensino e aprendizagem e respetiva avaliação em diferentes contextos, são fatores de relatividade que tornam complexa a tarefa de comparar resultados entre as diferentes escolas participantes.

Nesse sentido passou a distinguir três alunos por escola e por ciclo de ensino a saber: Escola Básica de Vilarinho do Bairro (6 alunos), Escola Básica e Secundária de Anadia (12), Salesianos de Mogofores (6), Colégio Nossa Senhora da Assunção – Famalicão (9) e Escola Profissional de Anadia (3), num total de 36 alunos. O melhor aluno de cada escalão de ensino receberá um prémio pecuniário no valor de 250 euros e um diploma, e os restantes dois Menções Honrosas.