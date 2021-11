Associações desportivas de Cantanhede receberam Prémios de Mérito Desportivo

Este ano foram sete as entidades agraciadas com a atribuição deste prémio, num valor total de 20 mil euros.

Um valor global de 20.000 euros – o dobro do ano transato – é quanto a Câmara Municipal de Cantanhede destinou em 2021 para os Prémios de Mérito Desportivo. O objetivo é apoiar financeiramente as associações desportivas do concelho que cumpriram os critérios do Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo, no âmbito do Subprograma 4.

Este ano foram sete as entidades agraciadas com a atribuição deste prémio, com particular destaque para a Academia CantanhedeGym – Associação, o Ançã Foot Ball Clube, Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense, o Clube União Vilanovense, o Clube de Futebol “Os Marialvas”, a Gira Sol Associação de Desenvolvimento de Febres e a União Recreativa de Cadima.

Os prémios foram entregues no decurso de um encontro dos dirigentes associativos com a presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, que esteve acompanhada pelo vereador com o pelouro do Desporto, Adérito Machado, e outros técnicos da autarquia cantanhedense.

Recorde-se que este apoio surge nos termos do regulamento do Subprograma 4: Prémios de Mérito Desportivo, programa que foi criado no ano transato e que se encontra atualmente em vigor, reconhece as coletividades do concelho de Cantanhede que obtiveram, a nível individual ou coletivo, resultados de particular relevância.

Recorde-se que as candidaturas devem ser formalizadas até 15 de agosto de cada ano, de acordo com o regulamento, em formulário preparado para o efeito e mediante a apresentação dos comprovativos dos resultados desportivos alcançados. Posteriormente serão aplicados critérios definidos no documento e seriadas em função do somatório das pontuações atribuídas, levando sempre em linha de conta a importância relativa das competições a que dizem respeito.