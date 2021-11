Aveiro Basebol – AD Nariz faz história ao vencer a Liga Atlântica

Apenas com um ano de vida a equipa Aveiro Basebol – Associação Desportiva de Nariz sagrou-se campeã da Liga Atlântica de Basebol. O título foi obtido em Vila do Conde numa final four onde se realizaram várias eliminatórias por grupos a nível nacional, sendo apuradas as Falcons de Santa Maria da Feira, Raptors de Viana do Castelo, Aveiro Basebol – ADN, e os Vikings Vila do Conde. A final seria disputada pelo Aveiro Basebol – ADN e Raptors, cuja vitória pendeu para a formação aveirense por 19-14.

Composta por 22 jogadores e 3 diretores, é uma modalidade nova em Nariz. “Os nossos créditos não ficaram por mãos alheias, somos o expoente máximo em Portugal desta modalidade oriunda dos países da América Latina e da América do Norte, onde a AD Nariz acolheu os nossos emigrantes dando-lhe meios para praticar o desporto que mais gostam”, afirmou o presidente Manuel Casimiro, da AD Nariz.