O Município de Águeda recebeu na manhã do dia 1 de fevereiro, a visita de uma comitiva proveniente do Japão, liderada por Makoto Nobira, representante do Presidente do Hiroshima Toyo Carp, Hajime Matsuda. O grupo foi recebido pelo Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida, demais executivo camarário e técnicos municipais que acompanharam a comitiva em reuniões de trabalho e visitas técnicas.

Em 2017, o município foi contactado pelo Hiroshima Toyo Carp, um dos mais conceituados clubes de basebol profissional do Japão e de toda a Ásia. No seguimento desse primeiro contacto, uma representação do clube visitou o município durante o AgitÁgueda Art Festival, a procura de mais informações sobre o evento criativo, com especial enfoque na arte urbana, nomeadamente nos guarda-chuvas coloridos, com o intuito de reproduzirem uma rua dos chapéus coloridos no estádio em Hiroshima.

Dando continuidade aos trabalhos iniciados em 2017, a comitiva veio concertar aspetos técnicos do evento e formalizar presencialmente o convite para o Município de Águeda participar nos festejos da comemoração do 10.º aniversário do estádio de basebol, onde irão promover o AgitÁgueda Art Festival e a cidade de Águeda.

O evento, que irá decorrer de 25 a 27 de maio, será transmitido em direto para quase toda a Ásia, prevendo receber cerca de trinta mil visitantes por jogo e alcançar mais de um milhão de espectadores por emissão, somente em Hiroshima.

Segundo o Vice-Presidente, Edson Santos, “temos a consciência de que o AgitÁgueda é uma ferramenta de afirmação do município enquanto destino turístico e um veículo de promoção de todo o concelho e da região além-fronteiras…queremos que o investimento feito anualmente se traduza em retorno económico para o nosso concelho.”

Também o Embaixador de Portugal no Japão, Francisco Xavier Esteves, reitera, em carta endereçada, que o destaque que o município de Águeda receberá através deste evento a realizar no Estádio de Hiroshima, se traduzirá não só na promoção da cidade mas também do nosso país no Japão.