Águeda celebra 50 anos do 25 de Abril com espetáculos, exposição e arte urbana

A Câmara Municipal de Águeda, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, está a organizar um programa diversificado que arrancou com a iniciativa “Plantar Abril” e que resulta da plantação de 3.000 cravos nos jardins e rotundas da cidade.

Ainda no que se refere ao espaço público e à arte urbana em concreto, a escadaria da Rua Fernando Caldeira está a ser pintada com uma ilustração alusiva aos 50 anos do 25 de Abril.

Uma das ações marcantes deste programa passa pela abertura ao público do Arquivo Municipal de Águeda, recentemente requalificado num novo espaço nos Paços do Concelho (acesso pela entrada junto à Capela de S. Sebastião), com a exposição “50 anos do 25 de Abril – Figuras e documentos”, onde vai ficar patente, entre 25 de abril e 31 de maio.

Na próxima sexta-feira, dia 19 de abril, às 21h30, Mário Laginha & Pedro Burmester celebram a liberdade com um concerto no auditório do Centro de Artes de Águeda, com um reportório constituído por grandes canções de músicos portugueses de excelência como José Mário Branco, Sérgio Godinho, José Afonso, Fausto Bordalo Dias, bem como uma nova obra de Luís Tinoco.

No âmbito da rubrica semanal “Porque hoje é sábado”, na Biblioteca Municipal Manuel Alegre, está agendado, para sábado, dia 20 de abril, às 11h, um concerto intimista para miúdos e graúdos. Destinado a famílias e público em geral, as inscrições devem ser realizadas para o e-mail bmma.educativo@cm-agueda.pt.

Destaque ainda para o espetáculo “Era uma vez um país a preto e branco – estórias de Abril”, dirigido aos alunos do 1.º Ciclo das escolas do concelho de Águeda e que está marcado para a próxima terça-feira, dia 23 de abril, às 10h30, no auditório do Centro de Artes de Águeda.

As comemorações dos 50 anos do 25 de Abril terão o seu ponto alto no feriado nacional, dia 25, a partir das 15h, na Avenida 25 de Abril. Às 15h30, decorrerá o Desfile da Liberdade e Democracia com as várias associações do Município pelas ruas da cidade, partindo da Avenida 25 de Abril.

A comitiva seguirá para dois momentos simbólicos, às 16h15, com a deposição de flores (no Monumento à Mulher de Águeda e no Monumento de Homenagem aos combatentes de Águeda mortos na Guerra do Ultramar) e com a cerimónia do Hastear da Bandeira nos Paços do Concelho, onde será feita uma “Guarda de Honra”, com a GNR e os Bombeiros Voluntários de Águeda.

Seguir-se-á, pelas 17h, a inauguração das obras do Largo da Estação Ferroviária de Águeda. A sessão solene comemorativa do 25 de Abril da Assembleia Municipal de Águeda, que encerrará o programa do evento, decorrerá a partir das 18h, no auditório do Centro de Artes de Águeda.