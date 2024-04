Quase 15 milhões de euros do PRR para construir ou reabilitar 125 casas

A Câmara Municipal de Águeda submeteu 25 candidaturas ao Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – 1.º Direito, financiado no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), para construção e reabilitação de 125 habitações em todo o concelho, que representam um investimento de 14,8 milhões de euros.

Considerando que as candidaturas que fossem apresentadas até dia 31 de março ao abrigo deste programa do PRR podem ter financiamento a 100%, ou seja, totalmente suportado por fundos comunitários, foi desenvolvido um trabalho intensivo pelos serviços municipais para submeter o maior número de candidaturas dentro do prazo previsto e maximizar os apoios financeiros.

Foram submetidas candidaturas que abrangem 125 alojamentos a construir ou reabilitar, entre alojamentos municipais (64), alojamentos das freguesias (32), de IPSS’s (16) e de beneficiários diretos (13), envolvendo um investimento total de 14.769.305,72 euros (acrescido de IVA).

Este valor representa 53% do investimento total previsto na Estratégia Local de Habitação (ELH), “que é reflexo de todo este trabalho e denota que estamos alinhados com os melhores do país na implementação destas medidas”, realçou Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, salientando que este é um instrumento financeiro que vai permitir promover a inclusão social e a melhoria das condições de habitabilidade de muitas famílias.

Este processo é mais um passo para o cumprimento da ELH de Águeda, que tem como objetivo dar resposta às necessidades de habitação no concelho, principalmente para as famílias mais vulneráveis e, por outro lado, reabilitar o edificado existente.

De referir que nesta fase, entre as candidaturas submetidas estão 64 fogos municipais (em S. Martinho e Vale Domingos), bem como 32 habitações envolvendo as Juntas de Freguesia (em Aguada de Cima; Macinhata do Vouga; Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão; Recardães e Espinhel; Travassô e Óis da Ribeira; e Valongo do Vouga).