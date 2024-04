Festival de Tunas está de regresso a Águeda

Dez anos depois, Águeda vai voltar a ter um Festival de Tunas. Desde 2014 que se ambicionava o regresso do FESTUNAG, que marcou gerações de estudantes e de aguedenses, numa experiência de cultura e união que a todos emociona. E assim se espera que volte a acontecer no próximo fim de semana, dias 19 e 20 de abril.

O evento começa hoje, na sexta-feira, às 21h, com uma “Noite de Serenatas”, no Parque da Alta Vila. A entrada é livre.

O festival propriamente dito decorre no sábado, a partir das 21h, no Centro de Artes de Águeda (CAA). Estarão a concurso neste 13.º FESTUNAG – Festival de Tunas da Cidade de Águeda, cinco tunas provenientes de vários pontos do país, partilhando as suas músicas e competindo por prémios atribuídos por um Júri qualificado nesta área. São elas Augustuna, Imperial TAFFUC, Real Tuna de Bragança, Trovantina e Tuna Académica de Enfermagem do Porto. Para além destas, estará ainda uma tuna convidada, a Tuna Feminina da Universidade Portucalense.

A organização está a cargo do Núcleo Associativo de Estudantes (NAE) da ESTGA e da União de Freguesias de Águeda e Borralha que cumprem, desta forma, um sonho antigo, com o compromisso de manter a qualidade e dedicação que estavam associadas ao festival. Este, nos anos em que se realizou, foi gradualmente melhorando a sua qualidade tanto a nível de organização, como a nível de participantes, o que lhe permitiu figurar entre os melhores do país no seu género.

De acordo com o coordenador Nuno Oliveira, “este é um festival tradicional, uma oferta dos estudantes para Águeda, um pequeno passo no que é a inclusão dos estudantes em Águeda e da cidade de Águeda no meio estudantil, um pequeno passo mas com um grande simbolismo”.

O NAE da ESTGA espera que este FESTUNAG se revele um êxito e para isso precisa da colaboração dos aguedenses e de todos os que apreciam a boa música, convívio e boa disposição, que igualmente se associam a estes eventos.

Os bilhetes – 6 euros o geral e 4 euros para estudantes – estão à venda no CAA e na ticketline.