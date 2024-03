Aluimento de terras cortou IC2 em Águeda e “por milagre” não fez vítimas

Parte do IC2 ruiu em Serém (Águeda), na noite deste terça-feira, dia 12. Este principal eixo rodoviário do país está totalmente cortado ao trânsito e a sua recuperação pode demorar vários meses, como já estimou ao JB o presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida. Não há registo de vítimas.

Jorge Almeida, que esteve no local na noite de ontem, disse ao JB que o aluimento de terras aconteceu depois das 22h30, já com a presença da GNR no local e dos bombeiros para o alerta de uma árvore caída na via em Serém de Cima. “Vimos a estrada a desaparecer, sem conseguir fazer nada. Foi algo inimaginável, com toda aquela dimensão”, disse o presidente da Câmara, concluíndo que “foi quase como um milagre esta situação não ter causado vítimas porque a estrada estava cortada minutos antes do deslizamento”.

Grande parte da estrada desapareceu, num raio de 50 metros, deixando uma cratera enorme no local, nas imediações do cruzamento da Pousada de Serém, situação que provocou a queda de postes de eletricidade, cortando o abastecimento de energia elétrica na região, situação entretanto já reposta.

Entretanto, o JB soube que os técnicos da Infraestruturas de Portugal (IP) já estiveram no local para verificar os danos com vista a preparar a reparação da via, com o presidente da Câmara a estimar que esta obra de recuperação será enorme, interrompendo a via “durante largos meses”.

Quanto ao trânsito, e de acordo com Jorge Almeida, a alternativa para ligeiros está a ser feita por estradas municipais devidamente identificadas, mas para o trânsito pesado os desvios estão a ser feitos entre Águeda e Albergaria-a-Velha.

Fotos: Jornal da Bairrada e SkyView – Manuel Ferreira