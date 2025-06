Município de Águeda celebra Feriado Municipal no Souto do Rio

O Feriado Municipal de Águeda vai ser assinalado nos próximos dias 8 e 9 de junho com várias atividades recreativas, culturais e desportivas que vão decorrer no Souto do Rio.

O espaço está a ser preparado para receber as diversas iniciativas, todas gratuitas, e a ponte flutuante que liga as duas margens vai igualmente ser montada, permitindo uma maior fruição de toda a área envolvente.

Inclui ainda um espaço para crianças, onde serão dinamizadas atividades para a infância, nomeadamente um carrossel suspenso, uma instalação feita com materiais reutilizáveis que emitem sons e exploram os sentidos.

A programação iniciará, no domingo, com circo contemporâneo, numa proposta “irreverente” que une às comemorações do Feriado Municipal ao CircoAGITado, um projeto desenvolvido pelo Município de Águeda no âmbito do AGITLab – programa de residências artísticas de Águeda.

Esta iniciativa, que arrancou a 24 de maio, em Barrô, e culminará com o espetáculo “Vertige”, uma performance de circo e música sobre o clima do futuro, que decorrerá às 17h, no Parque Municipal de Alta Vila.

A celebração do Feriado Municipal acontecerá na segunda-feira, no Souto do Rio, iniciando, às 9h, com a tradicional Romaria ao S. Geraldo, uma caminhada de 12 quilómetros, partindo do Parque do Souto do Rio até Bolfiar, dinamizada pelo Centro Municipal de Marcha e Corrida. Em termos desportivos, de realçar ainda a Descida do Rio Águeda, em canoagem, a partir das 10h.

Para participar nestas duas atividades desportivas, é necessário fazer inscrição, gratuita, no site da câmara municipal.

Durante o evento, estarão disponíveis vários espaços de alimentação, onde poderão ser apreciados os sabores da gastronomia portuguesa, a que se junta um bar.

No que se refere à música, na segunda-feira, está agendada a atuação da Associação Cultural e Recreativa “Os Fidalgos da Trofa” (14h30), a que se seguirá o Rancho Regional do Cabo (15h30). A programação musical ficará concluída com um concerto dos artistas Laura Côté-Hallé e Mathieu-Philippe Perras (17h).