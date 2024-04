Serviço de Urgência do Hospital Conde de Sucena, aberto à população desde outubro do ano passado, foi alvo de profundas obras de requalificação e ampliação, um investimento de cerca de 1,64 milhões de euros.

Num dos seus últimos atos oficiais enquanto ministro da Saúde, Manuel Pizarro esteve em Águeda, no dia 27 de março, para a inauguração do “novo” serviço de urgência do Hospital Conde de Sucena.