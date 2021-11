Bombeiro de Cantanhede resgata duas mulheres na Praia de Mira

O bombeiro encontrava-se no local para fotografar o pôr-do-sol, quando viu as duas mulheres serem apanhadas por uma onda.

Foto: Presidente dos Bombeiros de Cantanhede, Adérito Machado, com o bombeiro Luís Oliveira

Um bombeiro da corporação de Cantanhede resgatou, ao final da tarde deste domingo, duas mulheres surpreendidas por uma onda que as arrastou para o mar, na Praia de Mira.

As mulheres, de 83 e 56 anos, estavam a molhar os pés junto às rochas, quando “foram apanhadas por uma onda em v”, pormenorizou Luís Oliveira, bombeiro de 3.ª dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, que se encontrava no local para fotografar o pôr-do-sol.

De imediato, o bombeiro atirou-se à água e, com a ajuda de um popular, conseguiu resgatar as duas vítimas do mar.

A rapidez com que o bombeiro de Cantanhede interveio fez com que as duas mulheres estivessem na água apenas “entre cinco a sete minutos”, mas o suficiente para que uma delas apresentasse um quadro de hipotermia.

Depois de dar o alerta para o CODU, Luís Oliveira permaneceu junto às vítimas até à chegada do socorro. Quando os Bombeiros Voluntários de Mira chegaram, encontraram-no de tronco nu, já que tinha cedido a camisola a uma das vítimas.

As duas mulheres, mãe e filha, naturais da Mealhada, foram encaminhadas para o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra. A mais velha tinha hipotermia e a mais nova queixava-se de dores nas regiões lombar e cervical e membros inferiores.

No local estiveram duas viaturas dos Bombeiros Voluntários de Mira, com seis elementos, e uma viatura da Polícia Marítima, com dois elementos.

A atitude do bombeiro de 3.ª Luís Oliveira “enche de orgulho o Corpo de Bombeiros Voluntários de Cantanhede”, refere José Oliveira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, pois “embora tenha estado no lugar certo à hora certa, foi a rapidez com que agiu que dá a esta história um final feliz”.

“Para as duas mulheres que foram resgatadas da água, o Luís Oliveira é um herói. Para os Bombeiros Voluntários de Cantanhede o Luís é um exemplo de coragem e do que se entende ser um bombeiro voluntário”, salientou ainda o comandante.