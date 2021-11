Borga e Íssimo são os grandes vencedores do Concurso de Espumantes da Bairrada

Espumante Borga Bruto branco 2010, do produtor Campolargo, arrecadou a Grande Medalha de Ouro. Já o espumante Íssimo, das Caves Arcos do Rei, foi eleito o melhor Baga Bairrada. Na edição deste ano, a concurso estiveram cerca de seis dezenas de espumantes.

O espumante Borga Bruto branco 2010, de Campolargo Vinhos foi o grande vencedor da presente edição do Concurso de Espumantes da Bairrada promovido pela Comissão Vitivinícola da Bairrada. De igual forma, o espumante “Íssimo” Baga Bairrada Bruto branco 2016, das Caves Arcos do Rei, foi o vencedor numa nova categoria do concurso, destinada apenas a espumantes Baga Bairrada. Promovido pela CV Bairrada, concurso avaliou seis dezenas de espumantes produzidos na região.



Na entrega de prémios, que encerrou com chave de ouro o seminário “Qualificar a oferta enoturística da Bairrada” que decorreu na passada sexta-feira, dia 12, no Biocant Park, em Cantanhedem, o crítico de vinhos e jornalista Luís Lopes, presidente do júri do concurso, começou por explicar que em prova estiveram seis dezenas de espumantes (brancos e rosados), divididos por duas categorias (menos de 12 meses de estágio e mais de 12 meses de estágio) e que entre os espumantes medalhados com Ouro, os mais pontuados passaram à finalíssima, para assim se eleger a Grande Medalha de Ouro e o que mais se distinguiu na categoria de Baga Bairrada.



