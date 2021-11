Bustos ganha nova centralidade com demolição do antigo cinema

O Município de Oliveira do Bairro vai avançar com a construção de um novo edifício e outros equipamentos na zona central da vila de Bustos, com a demolição do atual CineBustos.

O acordo para a cedência do velho edifício está garantida e ideias não faltam para tornar aquele espaço num local mais aprazível onde será perpetuada a história daquela antiga sala de cinema e de diversão do concelho de Oliveira do Bairro.

O projeto de arquitetura está feito e foi apresentado à população, que lotou o salão da Junta, na passada segunda-feira, aplaudindo os primeiros esboços da autarquia para dotar aquele espaço de uma nova centralidade, com um edifício multifacetado de apoio a várias atividades.

Esta será, no entanto, uma das partes de um projeto mais abrangente para a Reabilitação Urbana da Zona Central de Bustos, com intervenções ao nível da via rodoviária e criação de passeios e uma bolsa de estacionamento bem necessária naquela zona da freguesia. Projeto este que no futuro beneficiará igualmente com a prevista recuperação do Palacete do Visconde.

Leia a notícia completa na edição de 11 novembro de 2021