Cantanhede distinguido pelas políticas amigas das famílias

As políticas sociais orientadas para a família que o Município de Cantanhede tem vindo a desenvolver foram reconhecidas pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR). Este é o 13.º ano consecutivo que a autarquia cantanhedense obtém o estatuto de “Autarquia Mais Familiarmente Responsável”, tendo recebido por isso a Bandeira Verde com Palma, a qual identifica os municípios distinguidos.

As respetivas insígnias foram entregues a Helena Teodósio, presidente da Câmara Municipal, no passado dia 25 de novembro, no decurso da cerimónia que teve lugar no Auditório da Fundação FEFAL, em Coimbra, e que contou ainda com a presença de Jorge Botelho, Secretário de Estado da Descentralização e Administração Local e de representantes do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis e da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas.

Na edição de 2021, foram apresentados os indicadores relativamente aos parâmetros de avaliação constantes no inquérito realizado pela entidade promotora, com destaque para as políticas e práticas ao nível do apoio dado às famílias, na sua função primordial de suporte aos descendentes e ascendentes.

O reconhecimento de “Autarquia Mais Familiarmente Responsável” atribuído ao Município de Cantanhede resulta das ações concretas implementadas, entre as quais o Programa de Incentivo à Natalidade, traduzido na atribuição de um subsídio de 500 euros por cada bebé nascido, bem como a introdução de uma política mais favorável para as famílias com o designado IMI Familiar. Por outro lado, também a INOVA-EM contribui ativamente para esse estatuto, designadamente com a Tarifa Social para as famílias numerosas.

A autarquia cantanhedense desenvolve outros programas de intervenção social orientados para as famílias mais vulneráveis, seja através de apoios pecuniários no âmbito de programas de apoio específicos, seja através de medidas favoráveis à minimização dos encargos a diversos níveis, designadamente através do Equipamento Municipal Banco de Recursos Colmeia, o Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídios às Famílias em Situação de Extrema Carência Económica do Concelho de Cantanhede, o Cartão Abem (para acesso aos medicamentos de forma gratuita) o Banco de Voluntariado, e o desenvolvimento de múltiplas atividades sociais em parceria com entidades locais e regionais nomeadamente, a CPCJ de Cantanhede, o CLDS Cantanhede 4G, o VirtuALL, o Banco de Leite e o CuidiN.

De salientar também o importante papel da autarquia no sentido de aliviar o impacto social causado pela pandemia ocasionada pela doença COVID19, através de um pacote de 40 ações excecionais e temporárias, entre as quais o alargamento do apoio no âmbito da ajuda alimentar a centenas de famílias.