Carolina Ribeiro continua a liderar JS em Oliveira do Bairro

Carolina Ribeiro foi reeleita, por unanimidade, no sábado, presidente da Concelhia de Oliveira do Bairro da Juventude Socialista até 2023.

Contando agora com “uma equipa maior e determinada a fazer da Juventude Socialista uma força permanente no concelho, dando voz aos jovens em causas sociais e locais” – diz nota da JS – a nova equipa local terá no novo Secretariado Concelhio os nomes de Diana Mendes, Dinis Varandas, Carina Teixeira, Adriana Esteves, João Martins, Vanessa Diogo e Tomás Cardoso. Já a Mesa da Assembleia Concelhia é agora presidida por Gabriel Fernandes, e conta com Ema Direito e Sara Silva como secretárias.

O objetivo da estrutura para os próximos dois anos é “a consolidação do trabalho desenvolvido nos últimos dois anos, que passará pela apresentação de políticas a aplicar no concelho, colaborando em simultâneo com o Partido Socialista para uma maior relevância das ideologias progressistas e sociais no território”, refere a mesma nota.