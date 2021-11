Caves São Domingos aumentam salário mínimo para 800 euros

As Caves do Solar de São Domingos, no dia de aniversário (12 de novembro) da sua matriarca, Adriana Freitas, comunicaram ao maior ativo da empresa, os seus funcionários, as medidas que visam premiar o esforço, o compromisso e o empenho, ao longo dos últimos anos, no sucesso da empresa que cumpre já 84 anos de atividade.

Após anúncio das decisões do Governo para 2022, as Caves São Domingos decidiram ir além do salário mínimo fixado para 2022 em 705 euros, fixando o vencimento mínimo na empresa nos 800 euros. A aniversariante Adriana Freitas no uso da palavra

O anúncio foi feito pela administração que integra a sua presidente, Eugénia Freitas, António Rodrigues, António Semedo e Alexandrino Amorim, durante um almoço servido pelo restaurante Rei dos Leitões, e no qual marcaram presença os mais de 40 trabalhadores que integram os quadros da São Domingos.

A medida anunciada, avança a empresa, está inserida “numa estratégia global de médio prazo, no sentido de se afirmar como empresa baluarte produtora de vinhos, espumantes e aguardentes, possuindo a breve trecho todos os seus produtos vínicos certificados com a denominação DOC Bairrada, assumindo com isso a liderança na afirmação da região em Portugal e no Mundo.”

Associada a estas medidas de valorização do seu tecido laboral, a empresa tem vindo a lançar produtos cuja notoriedade está a ser reconhecida pelas publicações mais prestigiadas do setor. Acrescente-se ainda que em 2022, as Caves Solar de São Domingos completam 85 anos de atividade.

