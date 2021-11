Censos Sénior revelam que mais de 44 mil idosos vivem sozinhos e/ou isolados

A Guarda Nacional Republicana deu hoje a conhecer o resultado da operação ‘Censos Sénior’ de 2021, revelando que, no país, 44.484 idosos vivem sozinhos e/ou isolados, ou em situação de vulnerabilidade em Portugal.

Segundo os dados apurados, no distrito de Aveiro foram sinalizados 1 480 idosos nestas condições, sabendo-se já que os distritos de Vila Real e Guarda são os que registam mais idosos a viver sozinhos ou isolados, com 5.191 e 5.012 idosos sinalizados. O distrito do Porto é o que apresenta menos idosos a viver nestas condições (946).

Na presente edição da Operação “Censos Sénior”, foram realizadas 172 ações em sala e 3.431 ações porta a porta, abrangendo um total de 19.812 idosos. Uma iniciativa que serviu também para atualizar os registos das edições anteriores.

A operação, avança a GNR, foi realizada durante todo o mês de outubro em todo o território nacional, no âmbito do Policiamento Comunitário, tendo em vista garantir um conjunto de ações de patrulhamento e de sensibilização à população mais idosa, que vive sozinha, isolada, ou sozinha e isolada.

Durante a operação, os militares realizaram uma série de ações que privilegiaram o contacto pessoal com as pessoas idosas em situação vulnerável, no sentido de sensibilizarem e alertarem este público-alvo para a adoção de comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, de burla e furto, bem como para a adoção de medidas preventivas de propagação da pandemia por Covid-19.

Acrescente-se que, desde 2011, ano em que foi realizada a primeira edição da Operação “Censos Sénior”, a GNR tem vindo a atualizar a sinalização geográfica, “proporcionando assim um apoio mais próximo à população idosa, o que certamente contribui, por um lado, para a criação de um clima de maior confiança e de empatia entre os idosos e os militares da GNR e, por outro, para o aumento do seu sentimento de segurança”, acrescenta aquela força policial.

A GNR revela ainda que continuará a acompanhar os idosos sinalizados, através de visitas regulares às suas residências, no sentido de realizar mais ações de sensibilização e fazer a avaliação da sua segurança, colaborando com as demais entidades locais, na procura da melhor qualidade de vida da população idosa, em especial dos mais vulneráveis.