CJR Motors está a crescer no mercado e quer aumentar índices de satisfação

A CJR Motors faz parte do conhecido grupo Jaime & Rodrigues, com forte presença no setor automóvel da região.

A empresa tem investido na qualificação dos seus profissionais e em equipamentos que permitam enfrentar os desafios da evolução tecnológica do setor.

Com um posicionamento no mercado muito bem definido, a CJR Motors tem “estrutura e profissionais de qualidade” e “todo o nosso pensamento estratégico está alinhado para crescer no mercado e aumentar os índices de satisfação dos nossos clientes. Porque tudo o que fazemos é a pensar neles (os clientes)”, começa por salientar José Almeida, diretor-geral da empresa.

