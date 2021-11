Club de Ancas triplamente em festa

O Club de Ancas está triplamente em festa. Celebra 117 anos de existência, mas também o centenário da construção do seu edifício sede.

As datas são assinaladas, como não poderia deixar de ser, com a concretização da 20.ª Semana Cultural, que decorre de 2 a 12 de dezembro, num eclético programa com vários momentos altos. E porque “A cultura em Ancas não é fruto proibido”, lema mantido pela instituição desde a primeira edição, o Club vai mostrar o trabalho realizado nas várias vertentes (ação social, recreio, cultura e formação), ao longo do ano, convidando um conjunto de projetos externos para 12 dias de celebração.

A presidente da direção, Natália Seabra e Artur Castro revelam que, depois de um período menos feliz na vida da instituição, a Semana Cultural tem feito o seu percurso, religiosamente, todos os anos, sendo hoje um marco importante no calendário das atividades da instituição. “Tem um propósito: é uma pedrada no charco, um grito da instituição que, olhando para a sua história, reafirma que é possível fazer e trazer boa cultura às aldeias (teatro, música, dança, cinema e debates)”, destaca a presidente.

