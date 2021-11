Covid-19: Número de casos ativos volta a subir na Bairrada

Depois de algumas semanas com os números controlados, esta semana os casos ativos de Covid-19 voltaram a subir com algum impacto na Bairrada.

Os últimos dados dos ACeS do Baixo Vouga e Baixo Mondego, relativos a esta terça-feira, indicam um total de 172 casos ativos nos seis concelhos da Bairrada.

Águeda tem agora 47 casos ativos, seguida do concelho de Anadia, com 39.

Oliveira do Bairro sobe para 15 casos ativos e Vagos tem 19.

No que respeita à Mealhada, que a 30 de outubro apresentava zero casos ativos, tem agora 25. Já Cantanhede, tem 27 pessoas infetadas com Covid-19.