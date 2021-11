Crianças e jovens recebem vales para compras de Natal em Oliveira do Bairro

Para assinalar a quadra natalícia, a Câmara de Oliveira do Bairro vai distribuir por todas as crianças e jovens do concelho, clientes de IPSS e alunos do Agrupamento de Escolas e do IPB, vales de compras para o comércio local, num investimento que pode chegar aos 55 mil euros, informou o executivo na última reunião de Câmara.

A autarquia, neste duplo apoio às famílias e ao comércio, atribuirá vales no valor de 15 euros a cada um dos cerca de 3.600 jovens e crianças entre os 0 e os 18 anos de idade.

“Em 2021, face à manutenção da situação pandémica, considera-se pertinente apoiar o comércio local através da atribuição de vales Natal, para que possam fazer face aos constrangimentos causados pela pandemia”, pode ler-se na proposta da autarquia.

Os “Vales Natal” podem ser descontados nos estabelecimentos aderentes para adquirir qualquer produto que considerarem necessário nesta quadra natalícia.



De acordo com Lília Ana Águas, vereadora da Câmara de Oliveira do Bairro, esta iniciativa, “para além de ser uma prenda do município para os mais novos, pretende ainda apoiar e dinamizar o comércio local, que foi bastante atingido pela crise provocada pela pandemia e que necessita de uma especial atenção da nossa parte, enquanto fator de desenvolvimento económico do concelho, mas também da parte dos nossos munícipes, que devem privilegiar os nossos comerciantes, que aqui criam riqueza e postos de trabalho”.