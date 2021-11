Eduardo Veiga em grande plano no Rally Madeira Legend

O pilto de Águeda Eduardo Veiga disputou este fim de semana o Rally Madeira Legend, prova que juntou algumas das mais emblemáticas máquinas da história dos ralis mundiais e palco de eleição para o seu Ford Escort MKII. Um evento onde o piloto, navegado pela filha Inês, evidenciou toda a sua rapidez, assinando o 4º lugar da categoria Spirit.

“Foi um rali que correu globalmente bem. Tivemos apenas um problema no motor de arranque nas especiais da tarde, e na sequência de uma ligeira saída o carro foi abaixo e tivemos de o voltar a ligar numa descida, o que nos fez perder a posição que seria a nossa, o 3º lugar”, explicou o piloto.

Apesar do percalço, Eduardo Veiga mostrou-se muito satisfeito com a participação numa prova que enaltece: “Foi um enorme prazer estar aqui. Um rali muitíssimo bem organizado, com troços exigentes do ponto de vista da condução e paisagens formidáveis. Um figurino fantástico preenchido por milhares de adeptos ao longo das especiais, que mostraram uma enorme devoção pelas corridas e que vibraram à passagem do nosso Ford Escort MKII. Foi muito bom sentir todo esse apoio.”

Terminado o Rally Madeira Legend, fica o desejo de regresso: “Esperamos voltar a este formidável rali no futuro, uma prova que junta um plantel incrível de pilotos e carros, que tornam este um espetáculo único. Uma festa da qual é um verdadeiro gosto fazer parte.”

Após a presença em mais um exigente desafio esta época, Eduardo Veiga faz questão de sublinhar o agradecimento a todos os que estão ao lado da equipa em todos os momentos: “Muito obrigado aos nossos patrocinadores por todo o apoio e confiança, pois são parte fundamental do nosso projeto. Obrigado à nossa equipa, pelo grande trabalho com o Ford Escort MKII, à nossa família, incansável em todos os momentos e aos nossos amigos e adeptos, que nos brindam sempre com fantásticas manifestações de apoio. A todos, o nosso muito obrigado.”