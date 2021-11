Escola Profissional: Alunos revelam alternativas saudáveis em “Almoço de Lancheira”

“Almoço de Lancheira” serviu de mote ao concurso promovido pela Escola Profissional de Anadia junto das turmas do Curso Técnico de Restauração (Cozinha/Pastelaria) e que veio revelar o talento, a criatividade e o empenho dos alunos que aderiram ao desafio, inserido no âmbito da “Alimentação Saudável”.

Assim, no restaurante pedagógico da escola, no passado dia 22 de outubro, cinco grupos prestaram provas num concurso que mostrou ao júri – que teve o privilégio de participar na avaliação de cinco menus “Almoço de Lancheira”- , variadas possibilidades para se comer de forma saudável, sem deixar de desfrutar de uma bela refeição.

De destacar o envolvimento de dezenas de alunos, que em equipa, juntamente com os docentes e chefes João Moreira e Jorge Pardal, organizaram as cinco propostas de “Almoço de Lancheira”.

Para a elaboração destas propostas, os alunos participaram previamente numa palestra proferida (para preparar lancheiras nutricionalmente equilibradas) por Cecília Soares, médica nutricionista da UCC Anadia que, acompanhada pelas estagiárias, Joana Rodrigues e Madalena Azaruja, também participaram na avaliação das propostas apresentadas durante um almoço que contou ainda com a presença do vice-presidente da autarquia anadiense, Jorge Sampaio, da vereadora Jennifer Pereira e de Adriano Aires, diretor deste estabelecimento de ensino.

Tendo como critérios obrigatórios a utilização de alimentos da “Dieta Mediterrânica”, água como base e a exclusão de álcool e cafeína, não foi nada fácil ao júri selecionar a proposta mais apetecível, dada a qualidade e originalidade de todas elas. Tanto mais que cada lancheira era composta por uma sopa, uma salada e uma sandes e ainda uma bebida, criada pelos alunos do curso de Restaurante/Bar.

