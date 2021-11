Final do Concurso de Boas Práticas de Envelhecimento do Centro com 10 projetos

C/ LUSA

Há três projetos da Bairrada entre os 10 finalistas que disputam este ano o Concurso de Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável, devendo os vencedores ser conhecidos no dia 7 de dezembro, anunciou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

“Foram admitidas a concurso 145 candidaturas, que traduzem uma grande diversidade institucional, temática e geográfica, sendo sete da categoria Conhecimento+, 40 da categoria Saúde+ e 98 da categoria Vida+”, afirma a CCDRC.

Avançaram com candidaturas 123 entidades de 81 dos 100 municípios da região Centro. Os vencedores serão revelados no 8º Congresso Envelhecimento Ativo e Saudável, que decorrerá no dia 7 de dezembro de 2021, em Coimbra.

Esta edição do concurso “apresenta a particularidade e a novidade de pretender também conhecer formas inovadoras de promover saúde e bem-estar, numa lógica de um envelhecimento ativo e saudável, induzidas ou implementadas no âmbito de todas as restrições decorrentes da pandemia” da covid-19, diz a CCDRC

As boas práticas finalistas na categoria “Conhecimento+” são as seguintes: “Carrinho A-Mexer”, da Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro, e “Walk-ID”, da Universidade de Aveiro (UA).

Os projetos “CENTR(AR): pulmões em andamento”, da UA, “Hospital amigo dos + velhos”, do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, e “Mais Saúde no Trabalho”, da empresa Grestel – Produtos Cerâmicos estão selecionados na categoria “Conhecimento+”.

A lista da categoria “Vida+” inclui cinco finalistas: “Aqui e acolá por onde andará? Maletas pedagógicas para trabalho com seniores”, da Câmara de Torres Vedras, “Maiores pela Janela”, da Câmara de Ílhavo, “Palco em Casa”, da Sociedade Artística Musical dos Pousos, “Projeto de Inovação Social Ombro Amigo”, da Fundação Agostinho Albano de Almeida, e “VirtuALL (Simbiose entre Inovação, Envelhecimento e Qualidade de Vida)”, da AD ELO – Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego.

O Concurso de Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável é promovido pela CCDRC “em colaboração com os membros nucleares do consórcio Ageing@Coimbra: Universidade de Coimbra, Administração Regional de Saúde do Centro, Instituto Pedro Nunes, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Câmara de Coimbra, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e Cáritas Diocesana.

