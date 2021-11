Igreja de Covões recebeu Concerto de Órgão de Tubos

Para além deste concerto inaugural, o “Ciclo de Concertos de Órgão de Tubos” prossegue no próximo dia 27 de novembro, às 21h30, na Igreja Paroquial de Ançã, contando com a participação do organista Rui Soares e da cantora Fabiana Magalhães.

Mais de meia centena de pessoas assistiram no passado domingo, dia 16 de novembro, na Igreja Paroquial de S. António, em Covões, ao primeiro recital “Ciclo de Concertos de Órgão de Tubos”, com concertos previstos para as igrejas de Covões e Ançã.

Integrado na programação cultural em rede “Tradição – Da Serra ao Mar”, em parceria com os municípios de Oliveira do Hospital e Mortágua, contando com a colaboração da CulturX – Associação de Desenvolvimento Artístico, o concerto levou o público presente a desfrutar de um momento musical bastante intenso e expressivo, proporcionado pelo brilhantismo e técnica artística de António Hipólito, um jovem e promissor instrumentista do concelho de Cantanhede.

Entre o público esteve a edil de Cantanhede, Helena Teodósio e Pedro Cardoso, vice-presidente da Câmara Municipal, Asdrúbal Torres, presidente da Junta de Freguesia de Covões e Filomena Miraldo, presidente da Assembleia de Freguesia, entre muitos convidados que marcaram presença nesta iniciativa cultural.

O ambiente em que se concretizou este recital manteve e reforçou o registo de meditação e oração a que o templo convida por si só, desta feita acrescentado pelas melodias que emanavam do exemplar que a Igreja de Covões preserva. O órgão utilizado no espetáculo foi construído pelo organeiro António Xavier Machado e Cerveira, o mais notável organeiro português, no ano de 1795, e que maior quantidade de trabalho produziu.

Para além deste concerto inaugural, o “Ciclo de Concertos de Órgão de Tubos” prossegue no próximo dia 27 de novembro, às 21h30, sábado, na Igreja Paroquial de Ançã, contando com a participação do organista Rui Soares e da cantora Fabiana Magalhães. Já no dia 15 de janeiro de 2022 a Igreja de Ançã acolhe o organista João Santos e no dia 23 de janeiro, o organista Paulo Bernardino encerra este Ciclo com um recital na Igreja de Covões.

“A presença de órgãos de tubos no vasto território nacional, impõe-se muito para além da dimensão religiosa ou a sua imponência arquitetónica do espaço de culto onde se insere”, avança a autarquia em nota de imprensa, dando nota de que o município conta com dois destes instrumentos em pleno funcionamento, bem diferentes um do outro na sua especificidade.

“A oportunidade de realizar concertos de órgão de tubos, contando com exímios instrumentistas, afirmará a importância destes instrumentos como sinal dos tempos, assumindo concomitantemente a intemporalidade no seio de uma comunidade, de uma região, de um território, pois que são um símbolo de união”, lê-se naquela nota.

Recorde-se que a Igreja Paroquial de Covões, local criteriosamente selecionado para o evento, foi considerado um imóvel interesse arquitetónico, cuja primitiva fábrica se julga ser anterior a 1558.