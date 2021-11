Modernização e certificação potenciam crescimento da Adega de Cantanhede

Para além do mercado interno, a Adega está presente em mais de 20 mercados, com especial destaque para Brasil, Rússia, Inglaterra, EUA, França e Japão.

A Adega de Cantanhede tem vindo a consolidar a sua posição de líder de vendas de vinhos e espumantes Bairrada DOC e Beira Atlântico IGP, quer no país, quer no mercado externo, que mostra um crescimento superior a 50% no último triénio (2018-2020).

A consolidação da Adega de Cantanhede no mercado interno vem acontecendo, não só, mas também pelo aumento da cobertura do território nacional, nomeadamente “através de criteriosas e sólidas parcerias com distribuidores regionais e mais recentemente com um distribuidor nacional para a marca Marquês de Marialva, a mais relevante e emblemática do vasto portefólio da Adega”, explica Victor Damião, presidente daquela estrutura.

As vendas para o mercado externo estão também em alta, representando hoje cerca de 45% do seu volume de negócios, estando presente em mais de 20 mercados, com especial destaque para Brasil, Rússia, Inglaterra, EUA, França e Japão.

