Mulher morre após colisão na entrada nascente de Oliveira do Bairro

Oliveira do Bairro

Uma mulher de 92 anos, residente na Mamarrosa, faleceu esta manhã após a viatura onde seguia ter colidido frontalmente com outro veículo ligeiro, na entrada nascente da cidade de Oliveira do Bairro.

Nenhum dos condutores dos veículos sofreu ferimentos, mas a colisão acabaria por ser fatal para a ocupante do veículo, que seguia no sentido poente-nascente (Mamarrosa-Oliveira do Bairro) .

O alerta para os Bombeiros foi dado pouco passava das 11h04. Ao local, na Rua da Raposeira, acorreram três veículos da corporação de Oliveira do Bairro – duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento – e nove operacionais. Estiveram ainda a SIV de Águeda com dois elementos, e a VMER de Aveiro.

No local esteve também a GNR de Oliveira do Bairro.