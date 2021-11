Município de Anadia leva livros às IPSS e escolas

O Município de Anadia, através da Biblioteca Municipal, está a dinamizar os projetos Bibliosocial e Biblioescola, os quais consistem em levar livros, cd’s, dvd’s e revistas a todos os utentes das Instituições de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, bem como a todos os alunos que frequentem o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo do Ensino Básico.

Em nota de imprensa, autarquia anadiense avança que “esta iniciativa tem, ao longo dos anos, conseguido uma adesão muito significativa por parte de professores, educadores e utentes”, acrescentando que, no que respeita à Bibliosocial, cada IPSS recebe um número máximo de livros, dvd’s, cd’s e revistas equivalente ao número de utentes de cada valência. Os objetivos passam por estimular e fortalecer hábitos de leitura, assim como apoiar a educação individual e a auto-formação, assim como a educação formal.

Relativamente à BiblioEscola, cada turma recebe um número de livros, recomendados pelo Plano Nacional de Leitura, equivalente ao número de alunos que a compõem. “Pretende-se com este projeto apoiar a educação formal; tornar acessível a todas as crianças o livro e a informação; e envolver a comunidade escolar num projeto social comum”, acrescenta a nota onde se lê ainda que “promover o livro e a leitura, enquanto pilares fundamentais do desenvolvimento das literacias é outro dos objetivos”.