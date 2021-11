Município de Oliveira do Bairro atribui louvor a André Vieira e Victor Ferreira

Susana Martins, vereadora do Desporto, justificou estes votos de louvor com os resultados alcançados, e pela “dedicação, empenho e paixão” que estes atletas vêm demonstrando.

O executivo municipal de Oliveira do Bairro atribuiu Votos de Louvor aos desportistas André Vieira, que recentemente se sagrou vice-campeão europeu de Judo para pessoas com Síndrome de Down, na categoria de -90 Kgs, e Victor Ferreira, pela conquista da 4.ª posição no Campeonato do Mundo de Pesca Desportiva ao Fundo – Mar.

O primeiro, atleta da CERCIAG e natural de Oiã, enriqueceu o seu já brilhante currículo desportivo com a conquista da medalha de prata nos 1.ºs Euro TriGames – Jogos Europeus da Trissomia, que decorreram em outubro, em Ferrara, Itália.

Recorde-se que em 2019, o Município já atribuíra um Voto de Louvor a André Vieira pela conquista do título de Campeão do Mundo de Judo, na categoria de -81 kgs.

Na sua estreia internacional, Victor Ferreira, residente na Mamarrosa, integrou a Seleção Nacional de Seniores que conquistou o 4.º lugar no Campeonato do Mundo de Pesca ao Fundo – Mar, que se realizou em França, em setembro. O atleta recebeu um apoio de 400 euros do Município para a participação nesta competição.

Susana Martins, vereadora do Desporto, justificou estes votos de louvor com os resultados alcançados, e pela “dedicação, empenho e paixão que vêm demonstrado” e que “enchem de orgulho o concelho de Oliveira do Bairro”.