Município homenageou combatentes que morreram na Primeira Guerra Mundial

Há precisamente 113 anos, às 11h da manhã do dia 11 do mês 11 de 1918, terminavam as hostilidades na principal frente de batalha da Primeira Guerra Mundial. Para recordar a data e homenagear os combatentes do Concelho que pereceram no conflito, realizou-se esta manhã uma singela celebração do Armistício da Primeira Guerra Mundial, que assinala o seu final simbólico.

A cerimónia, que decorreu junto ao monumento em homenagem aos Combatentes da Grande Guerra, em Oliveira do Bairro, contou com a presença de Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal, Carlos Ferreira, presidente da Assembleia Municipal, e Gil Miranda, presidente do Núcleo de Oliveira do Bairro da Liga dos Combatentes.

A Primeira Guerra Mundial (também conhecida como Grande Guerra ou Guerra das Guerras até o início da Segunda Guerra Mundial) decorreu entre 1914 e 1918 e envolveu as grandes potências de todo o mundo, à data do seu início, que se organizaram em duas alianças opostas: os Aliados (com base na Tríplice Entente, entre Reino Unido, França e Rússia) e os Impérios Centrais (Alemanha e a Áustria-Hungria).

“Durante os mais de quatro anos de combates, travados entre quase duas dezenas de países, estima-se que 8,5 milhões de homens terão morrido, cerca de 21 milhões foram feridos e 7,7 milhões desapareceram ou acabaram prisioneiros”.

Portugal participou no primeiro conflito mundial ao lado dos aliados. As perdas portuguesas atingiram quase nove mil mortos e milhares de feridos.

Neste dia, o MUnicípio de Oliveira do Bairro homenageou os seus conterrâneos que tombaram neste conflito e cuja memória está perpetuada no monumento localizado junto à Biblioteca Municipal: António S. Maia, Álvaro D. Canão, António dos S. Salvador, Manoel Castelão, Eugénio da S. Martins, Manoel H. Ferreira, José A. Estima, João L. Carvalheira, José L. da Conceição, Arménio e Alexandrino, António Tavares, António F. Duarte.