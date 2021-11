O. Bairro: Bombeiros adquirem botas para incêndios graças ao “Bairro Feliz”

Oliveira do Bairro

No âmbito da iniciativa “Bairro Feliz”, cuja contagem de votos decorreu na passada quarta-feira (dia 3), a causa da Associação de Bombeiros Voluntários local foi a escolhida pelos clientes do Pingo Doce de Oliveira do Bairro.

Os 985 euros já entregues à associação serão materializados na aquisição de 13 pares de Botas para o Combate a Incêndios Florestais.

A associação de Bombeiros de Oliveira do Bairro reconhece que “é altamente motivador continuarmos a receber estes sinais de reconhecimento do nosso trabalho por parte da população”. O Pingo Doce proporcionou, desta forma, “mais uma oportunidade para nos lembrarmos uns dos outros em torno de causas solidárias”, conclui a associação.

A votação nesta iniciativa estavam dois projetos: para além do dos Bombeiros, estava o projeto “Semente”, da associação ABC Bustos, que visa a criação de uma estufa intergeracional.