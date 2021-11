Oiã: Carro ardeu completamente na Rua dos Carris (C/fotos)

A viatura encontrava-se no meio do pinhal numa zona contígua à Rua dos Carris.

Oliveira do Bairro

Um carro ligeiro ficou completamente destruído pelas chamas na manhã desta terça-feira, na Rua dos Carris, em Oiã, corfirmou ao JB o comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, Marco Maia.

O incêndio na viatura (comercial ligeiro), que se encontrava no meio do pinhal numa zona contígua à rua em causa, ainda alastrou à mancha florestal, não causando no entanto outros danos dada a pronta intervenção dos bombeiros.

O alerta para a ocorrência terá sido antes das 7h. Populares no local calculam que o carro já deveria estar a arder desde as 6h30.

No local estiveram quatro operacionais dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, apoiados por uma viatura.