Pesca Desportiva: GAPD Barros & Trabucco conquista o 7.º título nacional

O Grupo de Amigos da Pesca Desportiva (GAPD), clube sediado na Poutena, no concelho de Anadia, assegurou e pela terceira vez, a conquista do Campeonato Nacional de Clubes de Boia em Água Doce, competição realizada em Penacova, distrito de Coimbra. Com esta façanha, a equipa, de nome GAPD Barros & Trabucco, conquista assim o seu 7.º título nacional.

Com esta nova conquista, esta equipa reforça o 1.º lugar do ranking nacional em ambas as modalidades, Feeder e Boia.

A recente nova vitória deste excecional grupo de atletas, confere o apuramento por direito próprio a mais uma participação num campeonato mundial, a realizar no próximo ano de 2022 na Bélgica – Canal de Ronquiéres.

Em Penacova, a equipa foi composta pelos seguintes pescadores: Mário Batista, Pedro Ribeiro, Jorge Penetra, Luís Nogueira, Marcelo Alexandre, Carlos Pereira, António Marques, Pedro Marques, Ernesto Isidro, Virgínia Isidro, Luís Lopes e Ricardo Santos.